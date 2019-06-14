ألهبت الفنانة السودانية المثيرة للجدل (نسمة تاجوج) حماس جنود قوات الدعم السريع بعد إقامتها حفلاً لهم بالساحة الخضراء بالخرطوم قبل أكثر من شهر. وبحسب الفيديو الذي نشرته المطربة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حسب صحيفة المجهر، تغنت فيه خلال الحفل بأغنية (للميدان مارقين سوا) وهي أغنية حماس سودانية شهيرة تقول مطلعها التي ألهبت بها “نسمة تاجوج حماس جنود الدعم السريع: للميدان مارقين سوا هوى الليلة شافن العدو انكوى Advertisements يوم الدفاس والدودوا المسقي في الهامات عوى ما ضلوا ما بعرفو الحوى وعدوهم يشرب ما روى الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة نسمة تاجوج تغني لـ(الدعم السريع): “للميدان مارقين سوا شافهم العدو انكوى” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.