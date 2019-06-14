شاب يقتل خطيبته بسبب رفضها إتمام مراسم الزفاف

التاريخ: 14-يونيو-2019 فى : حوادث 34 مشاهدة سدد شاب طعنة قاتلة لخطيبته بسبب رفضها إتمام مراسم زفافهما، بضاحية الدروشاب شمال بحري. Advertisements ووفقاً لمصدر أن الضحية رفضت إتمام مراسم زواجها نسبة لوفاة والدتها الذي مضى عليه عدة أشهر مما أدى إلى وقوع ملاسنات بين الطرفين على إثرها قامت الفتاة بفسخ الخطبة بعد أن أصر خطيبها على إكمال الزواج، الأمر الذي دفع الشاب إلى التسلل إلى منزلها صباحاً وتسديد طعنة قاتلة على إثرها فارقت الفتاة الحياة أثناء إسعافها إلى المستشفى تم تدوين بلاغ بالحادثة بقسم الدروشاب وتوقيف المتهم رهن التحقيق حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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