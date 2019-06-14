غرامة مالية لشابين يحملان أسلحة بشرق النيل

أصدرت محكمة الجريفات وأم دوم أمس برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم حكماً قضى بتغريم شابين ألف جنيه لكل وفي حال عدم الدفع السجن (3) أشهر على خلفية ضبط أسلحة بحوزتهما، تمت إدانتهما بالإخلال بالأمن والسلامة والإزعاج العام.

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ووفقاً لتفاصيل البلاغ حسب صحيفة المجهر، أن دوريات الشرطة بالشارع العام بمنطقة الجريف تمكنت من القبض على المتهمين حيث كان الأول يحمل طبنجة، ويحمل الآخر ساطوراً وسكيناً، تم القبض على المتهمين وعقب الفراغ من التحري أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت المواد (69/77) من القانون الجنائي المتعلقة بالإزعاج العام والإخلال بالأمن والسلامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)