القائمة الكاملة.. تهم ترافق "البشير" في محبسه

عدة تهم يحاكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عليها منذ أن رحل عن كرسي الحكم بعد تظاهرات شعبية عارمة ضده خلال الفترة الأخيرة.

استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب، يوم الأحد 5 مايو 2019.

وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزل البشير.

وكشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل التحقيق مع الرئيس السابق عُمر البشير داخل محبسه بسجن كوبر المركزي في الخرطوم، بتُهم تتعلّق بقتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي خرجت تُطالب برحيله.

وقالت صحيفة الصيحة، إن النيابة العامة السودانية شكّلت لجنة عُليا للإشراف على بلاغات مُقدّمة ضد البشير تتعلّق بقتل المتظاهرين، واستجوبته داخل كوبر حول تهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.

وذكرت الصحيفة أن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحرّي والتحقيق مع البشير، مُشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى إفاداته وتجاوب معهم.

وتمحورت الأسئلة الموجّهة إلى البشير خلال التحقيقات، وفق الصحيفة، حول إصداره تعليمات بفضّ وضرب المعتصمين، فضلًا عن لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثُلث المتظاهرين.

غير أن البشير قال إن حديثه أُخرِج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به. ونقلت الصحيفة عن مصادرها التي لم تُسمها قولها إن "الرئيس السوداني السابق أفاد وفقًا للاستجواب بأنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية".

ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة الجنائية بالسودان أصدرت قرارًا بضم مدير جهاز الأمن السابق، الفريق أول صلاح قوش، إلى البلاغ المتعلق بتهمة الاشتراك الجنائي بقتل المتظاهرين.

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و استجوب فريق من النيابة العامة الرئيس المعزول عمر البشير، في قضية مقتل الشهيد أحمد الخير بهدف ضمه إلى قائمة المتهمين الذين سيقدمون للمحكمة.

كما بدأت نيابة الخرطوم شمال، الاستماع الى شهادة رموز سياسية سودانية مرموقة في القضية المرفوعة ضد الرئيس المعزول عمر البشير، تحت اتهامات تتصل تقويض النظام الدستوري.

ونفذ البشير انقلابًا عسكريًا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف حينها بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”.

وأعلنت نيابة مكافحة الفساد بالسودان، استكمال التحريات المرفوعة بحق الرئيس السابق عمر البشير.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن مصدر مسؤول، أن “النيابة العامة أكملت كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد”.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة وجهت للرئيس المخلوع تهما تحت “مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ”.

وشرعت نيابة مكافحة الفساد، التحقيق مع الرئيس البشير في أبريل الماضي للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.

ووجهت النيابة العامة في شهر ماي الماضي، اتهاما للرئيس المخلوع عمر البشير بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدت حركة احتجاجية مناهضة لنظامه.