وجاءت تصريحات دومينغيز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في ساو باولو، عشية انطلاق النسخة 2019 من المسابقة القارية في البرازيل، والتي تشارك فيها قطر واليابان بدعوة من الاتحاد القاري، وقال "قررنا دعوة بطل كأس آسيا الحالي قطر، وحامل اللقب في النسخة السابقة أستراليا للمشاركة في بطولتنا.. سيخوضان بطولة كوبا أمريكا 2020".
وستقام مسابقة "كوبا أمريكا" العام المقبل بخلاف العادة، بعد أن ارتأى "كونميبول" أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم أوروبا بدءا من عام 2020، من أجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة أمريكا الجنوبية الذين يخوضون غمار الدوريات الأوروبية، بصفوف منتخباتهم وإرضاء للأندية الأوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية.
ورد كريس نيكو رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على دعوة بلاده للمشاركة في "كوبا أمريكا 2020" قائلا "نحن سعداء لمشاركة منتخبنا في هذه المسابقة العريقة للمرة الأولى في تاريخنا.. سيستفيد فريقنا من الخبرة التي سيكتسبها من جراء اللعب أمام أبرز اللاعبين في العالم".
وتقام بطولة "كوبا أمريكا 2020" مناصفة بين الأرجنتين وكولومبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة قطر وأستراليا للمشاركة في "كوبا أمريكا 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.