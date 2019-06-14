دعوة قطر وأستراليا للمشاركة في "كوبا أمريكا 2020"

وجه الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي (كونميبول)، دعوة لقطر وأستراليا للمشاركة في مسابقة "كوبا أمريكا 2020".

وجاءت تصريحات دومينغيز خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في ساو باولو، عشية انطلاق النسخة 2019 من المسابقة القارية في البرازيل، والتي تشارك فيها قطر واليابان بدعوة من الاتحاد القاري، وقال "قررنا دعوة بطل كأس آسيا الحالي قطر، وحامل اللقب في النسخة السابقة أستراليا للمشاركة في بطولتنا.. سيخوضان بطولة كوبا أمريكا 2020".

وستقام مسابقة "كوبا أمريكا" العام المقبل بخلاف العادة، بعد أن ارتأى "كونميبول" أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم أوروبا بدءا من عام 2020، من أجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة أمريكا الجنوبية الذين يخوضون غمار الدوريات الأوروبية، بصفوف منتخباتهم وإرضاء للأندية الأوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية.

ورد كريس نيكو رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم على دعوة بلاده للمشاركة في "كوبا أمريكا 2020" قائلا "نحن سعداء لمشاركة منتخبنا في هذه المسابقة العريقة للمرة الأولى في تاريخنا.. سيستفيد فريقنا من الخبرة التي سيكتسبها من جراء اللعب أمام أبرز اللاعبين في العالم".

وتقام بطولة "كوبا أمريكا 2020" مناصفة بين الأرجنتين وكولومبيا.