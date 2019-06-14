رسميا.. ريال مدريد يبرم سادس صفقاته

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، إبرام سادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بضم النجم الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو الملقب بـ" ميسي اليابان". وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، أن كوبو البالغ 18 عاما، سيلعب في الموسم المقبل مع فريق "الكاستيا" (الفريق الثاني لريال مدريد).

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