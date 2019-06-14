وصوت يوم الخميس 8 من أصل 11 قاضيا في المحكمة على قرار يعتبر رهاب المثلية سلوكا شبيها بالعنصرية، وهو ما يجعله عملا إجراميا.
وقال القاضي جيلمار مينديز "إن التوجهات والهوية الجنسية أمر ضروري للبشر، حتى يقرروا مصيرهم ويسعوا إلى السعادة في حياتهم".
وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، انتقد المحكمة العليا بشدة بعد مداولات القضاة في الشهر الماضي وإبدائهم نية تجريم الخوف من المثليين.
واتهم بولسونارو القضاة بإصدار أحكام بناء على قناعاتهم الشخصية، كما دعا إلى تعيين قاض مسيحي إنجيلي في المحكمة العليا.
يذكر أن الكثير من المحافظين والمتدينين البرازيليين ساعدوا بولسونارو على الفوز في الانتخابات السنة الماضية، بعد أن أطلق وعودا بالتمرد على سنوات من "السياسات الليبيرالية" في البلاد.
ويعرف الرئيس البرازيلي بتصريحات سابقة احتقر فيها المثليين والنساء، إلى جانب تعليقات عنصرية أطلقها قبل انتخابه.
ورهاب المثلية (الهوموفوبيا) وفقا لمنظمات حقوقية، هو مصطلح يعني الخوف من المثليين، ويعرف على أنه احتقار أو تحامل أو كره للمثليين يستند إلى الخوف غير المنطقي، أو يرتبط بمعتقدات دينية.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في البرازيل تجرم "رهاب المثلية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.