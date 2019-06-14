زعماء منظمة شنغهاي للتعاون يوقعون في بيشكيك أكثر من 20 وثيقة

وقع زعماء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أعقاب قمتهم المنعقدة اليوم في عاصمة قرغيزستان بيشكيك أكثر من 20 وثيقة مشتركة بما فيها بيان بيشكيك و"خريطة طريق" حول أفغانستان.

وقال المكتب الصحفي للرئيس القرغيزي: "تم في أعقاب قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي جرت في بيشكيك توقيع 21 وثيقة، حيث وقع زعماء الدول الأعضاء في المنظمة "بيان بيشكيك" الختامي و12 وثيقة أخرى، في حين وقع رؤساء المؤسسات الحكومية في الدول الأعضاء في المنظمة 7 وثائق أخرى، بما فيها عدد من الاتفاقيات، و"خريطة طريق" للأعمال المستقبلية لمجموعة الاتصال "منظمة شنغهاي -أفغانستان".

وبالأخص وقع رؤساء المؤسسات الحكومية اتفاقية بين حكومات الدول الأعضاء حول التعاون في مجال وسائل الإعلام، واتفاقية حول التعاون في مجال الرياضة. كما تمت المصادقة على خطة الإجراءات الرئيسية لتطوير التعاون في مجال الصحة في الفترة بين عامي 2019 و2021. ووقعت الأطراف أيضا مذكرات تفاهم بين سكرتاريا منظمة شنغهاي للتعاون وكل من المنظمة السياحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكتب الكرملين على موقعه الإلكتروني أن "المشاركين في القمة ناقشوا الوضع القائم وآفاق التعميق المقبل للتعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وتجارة المخدرات، وتطوير الاقتصاد والصناعة والمسائل الإنسانية".

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كما بحث المشاركون في القمة طرق تسوية الأوضاع في أفغانستان وسوريا والتطورات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف الكرملين: "والوثيقة الختامية الرئيسية للقمة هي بيان بيشكيك الذي يعكس المواقف المتفق عليها إزاء تطوير نشاط منظمة شنغهاي للتعاون ويؤكد مواقف الدول الأعضاء من أهم القضايا الدولية والإقليمية. كما يذكر البيان مبادرة المنظمة حول إعداد اتفاقية للأمم المتحدة بشأن حقوق الشباب".

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان. وتتمتع كل من أفغانستان وبيلاروس (بيلاروسيا) وإيران ومنغوليا بصفة مراقب في المنظمة.