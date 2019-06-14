دبلوماسي أوروبي: التدخل الخارجي في السودان يهدد الاستقرار الإقليمي

أكد مصدر دبلوماسي أوروبي، أن التدخل الخارجي في السودان قد يؤدي لعدم الاستقرار الإقليمي، وأن الاتحاد الأوروبي حريص على استمرار مؤسسات الدولة السودانية.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لفضائية الحدث، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يشجع الحوار بين قوى التغيير والانتقالي، وأن الاتحاد يؤكد على أهمية الانتقال السياسي المدني في السودان.

