أكد مصدر دبلوماسي أوروبي، أن التدخل الخارجي في السودان قد يؤدي لعدم الاستقرار الإقليمي، وأن الاتحاد الأوروبي حريص على استمرار مؤسسات الدولة السودانية.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لفضائية الحدث، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يشجع الحوار بين قوى التغيير والانتقالي، وأن الاتحاد يؤكد على أهمية الانتقال السياسي المدني في السودان.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لفضائية الحدث، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يشجع الحوار بين قوى التغيير والانتقالي، وأن الاتحاد يؤكد على أهمية الانتقال السياسي المدني في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي أوروبي: التدخل الخارجي في السودان يهدد الاستقرار الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.