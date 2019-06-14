موسكو تشجب إرسال سفينة حربية أمريكية إلى خليج عمان

وقال أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما)، لـ"سبوتنيك"، تعقيبا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إرسال إحدى سفن الأسطول الحربي الأمريكي إلى خليج عمان، إنه لا يجوز للولايات المتحدة إدخال أي سفينة حربية إلى خليج عمان دون موافقة الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وادعت القيادة العسكرية الأمريكية أنها قررت إرسال المدمرة إلى خليج عمان بعد أن تعرضت ناقلتا النفط هناك إلى هجوم.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بمسؤولية الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان من دون أن تورد ما يدعم هذه التهمة الظالمة.
وأكد مسؤول مجلس النواب الروسي شجبه لهذا القرار الأمريكي، مشيرا إلى عدم جواز أن تتصنع الولايات المتحدة أنها تتحمل مسؤولية الأمن الدولي. وشدد المسؤول الروسي على ضرورة ان تُحسم كافة المسائل التي تخص المجتمع الدولي من قبل المنظمات الدولية المختصة.
كما شدد المسؤول الروسي على عدم جواز إطلاق الاتهامات جزافا دون تعليل أو تفسير.
وأشارت معلومات غير مؤكدة إلى أن ناقلتي النفط في خليج عمان تعرضتا إلى هجوم بالطوربيدات. ولم يتم تأكيد هذا رسميا. وبحسب المصادر الرسمية فإنه تم نقل بحارة السفينتين إلى إيران. وقال مالك إحداهما إن ما من أحد أصيب بأذى.
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