توقيف (4) متهمين بقتل تاجر مواشي بالبطانة

التاريخ: 14-يونيو-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة أوقفت شرطة الجزيرة (4) متهمين رهن التحقيق في اتهامات تتعلق بقتل تاجر مواشي بمنطقة البطانة. Advertisements وكشفت مصادر أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين الرئيسيين في القضية، وسجلوا اعترافات قضائية بارتكابهم الجريمة وتمثيلهم كيفية ارتكاب الجريمة، وتم الإرشاد على سيارتي دفار وبوكس، وتم ضبط السلاح الذي نفذت به الجريمة. يذكر أن المتهمين حسب صحيفة المجهر، قتلوا تاجر المواشي رمياً بالرصاص أثناء سرقة مواشيه بالبطانة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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