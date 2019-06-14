رجل يقتل والد زوجته في مشاجرة غرب أم درمان

أوقفت شرطة دار السلام رجلاً قيد التحقيق في اتهام يتعلق بقتل والد زوجته بأمبدة غرب أم درمان.

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وكشفت مصادر أن مشاجرة دبت بين الرجل ووالد زوجته على خلفية شجار قديم بينهما على إثر ذلك قام الرجل بقتل نسيبه.

فور وقوع الحادث حسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف المتهم رهن التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)