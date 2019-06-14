اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

رجل يقتل والد زوجته في مشاجرة غرب أم درمان

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 14-يونيو-2019

4 مشاهدة

رجل يقتل والد زوجته في مشاجرة غرب أم درمان

أوقفت شرطة دار السلام رجلاً قيد التحقيق في اتهام يتعلق بقتل والد زوجته بأمبدة غرب أم درمان.

Advertisements

وكشفت مصادر أن مشاجرة دبت بين الرجل ووالد زوجته على خلفية شجار قديم بينهما على إثر ذلك قام الرجل بقتل نسيبه.

فور وقوع الحادث حسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف المتهم رهن التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجل يقتل والد زوجته في مشاجرة غرب أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا