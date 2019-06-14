(العسكري) يكشف أسباب إبعاد ياسر عرمان من السودان

التاريخ: 14-يونيو-2019
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كشف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء أمس، أن أسباب إبعاد ياسر عرمان من السودان تم على خلفية صدور حكم ضده بالإعدام.
وقال كباشي حسب صحيفة المجهر (ياسر عرمان في حقه حكم قضائي وطلبنا أن ينتظر حتى يصدر عفو عام بحقه، ولكنه فاجأنا بعودته، وأرسلنا له رسالة نطلب منه عدم إحراجنا بتنفيذ الحكم، لكنه أصدر بياناً بعدم مغادرة البلاد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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