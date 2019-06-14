وزارة الصحة تعلن تشغيل مستشفى العيون يوم (الأحد) المقبل

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بداية العمل لاستقبال الحالات بمستشفى العيون التعليمي يوم (الأحد) المقبل، مؤكدة إعادة تأهيل المستشفى التاريخي عقب التخريب الذي لحق به من متفلتين عقب فض اعتصام القيادة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي خلال جولته التفقدية بالمستشفى حسب صحيفة المجهر أمس: “قررنا بدء العمل يوم الأحد المقبل بغرفة طوارئ وغرفة عملية وذلك باستجلاب معدات من مستشفى الوالدين وشراء أجهزة من السوق”، مطمئناً المواطنين بأن المستشفى سيعود لسابق عهده.

Advertisements

ووصف د. بابكر ما حدث في مستشفى العيون بالدمار الشامل والكبير والذي شمل المعدات وأجهزة المعامل والمرافق الصحية المختلفة بالمستشفى من غرفة عمليات، غرفة العيادات الخارجية، غرفة البصريات، مكاتب شؤون العاملين، قسم التأمين الصحي، صيدلية الدواء الدائري، وقسم مكافحة العمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)