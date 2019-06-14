مجموعات (نيقرز) تقوم بأعمال نهب بمدني

التاريخ: 14-يونيو-2019
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شهدت مدينة ود مدني بولاية الجزيرة صباح أمس، أعمال سلب ونهب لعدد من المحال التجارية وصيدلية وعيادات خاصة وثلاجة موز بمنطقة مدني شمال قبالة كوبري حنتوب، حيث قامت مجموعة من عصابات (النيقرز) بتحطيم كاميرات المراقبة وتكسير واجهات المحال الزجاجية، مما أدى إلى إصابة عدد من العاملين بهذه المحال وسلب متعلقاتهم من موبايلات وأموال، باستخدام الأسلحة البيضاء.
فيما قامت قوة من شرطة محلية مدني الكبرى حسب صحيفة الصيحة، بنجدة المواطنين، وتم القبض على أحد الجناة، وفر الباقون، وتم تدوين بلاغات باسم المواطنين بقسم شرطة مدني وسط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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