ضبط (8) متهمين بسرقة (250) ألف دولار وعربة وممتلكات أخرى

ألقت دائرة مباحث شرطة ولاية الخرطوم – إدارة مكافحة السيارات، القبض على (8) متهمين، بينهم (3) من معتادي سرقات الكسر المنزلية وسرقة السيارات، بعد سرقتهم منزلاً بمنطقة سوبا، بكسر الخزنة وسرقة محتوياتها (25.000 ألف دولار – كميات من المصوغات الذهبية – (2) شاشة تلفزيونية، و(4) أجهزة لابتوب، إضافة لـ(3) بنادق منها (2) خرطوش، وعربة كانت داخل المنزل).

ووفقاً لـ(إعلام شرطة ولاية الخرطوم) أمس، أنه فور ورود النشرة الجنائية لإدارة مكافحة سرقة السيارات، تم تشكيل “تيم” بقيادة النقيب نزار محمد الحسن لجمع المعلومات وتنشيط المصادر ذات الصلة، وتوفرت معلومات بوجود عربة (اكسنت) معروضة للبيع في أبو حمامة، وبمطابقة مواصفات المركبة تم القبض على المتهم الأول بعد استدراجه وعثر بحوزته المركبة وبداخلها مبالغ نقدية محلية وأجنبية بالعمارات، وبالتحري الدقيق بواسطة الملازم أول محمد بادي، تم القبض على المتهمين الثاني والثالث بعد نصب كمين لهما بواسطة “التيم” العامل. وأقر المتهمون بارتكابهم السرقة مستغلين سفر الأسرة خارج البلاد، وتم استرداد كافة المسروقات ووضعها في معروضات البلاغ والقبض على (5) متهمين بتهمة استلام المال المسروق، وتوجيه التهمة لـ(3) متهمين تحت المادة (174) من القانون الجنائي لتقديمهم للعدالة.

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وأشاد مدير شرطة الولاية، الفريق شرطة حقوقي خالد بن الوليد الصادق حسب صحيفة الصيحة، بالضبطية، وأكد انتشار المباحث بمختلف محليات الولاية والأسواق والمواقف العامة، ودعا لمزيد من البذل والعطاء في مجال العمل المنعي والكشفي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)