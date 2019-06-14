المجلس العسكري: لا اعتصامات أمام مقار الجيش مرة أخرى

وأوضح الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي في تصريحات أمس، أن المجلس لن يسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقار الجيش، وأشار إلى أن خدمة “الانترنت لن تعود الآن وليس هناك موعد محدد لعودتها”.

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وقال كباشي حسب صحيفة الصيحة، إن المجلس طالب الوسيط الإثيوبي باستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال (24) ساعة لكنها ترفض الاستجابة، وأضاف بأنه “لا الولايات المتحدة ولا أية جهة أخرى كانت تملي علينا شروطاً أو مطالب”، وتابع بأن المسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأتِ بمطالب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)