مواطنون يقتلون شابين داخل (حراسة) ويضرمون النار في جثتيهما

لقى شابان حتفهما على يد مواطنين انتقاماً لقتلهما أحد أبناء منطقة ود راوة بشرق الجزيرة.

وكشفت تحريات الشرطة، أن الشابين يعملان في صناعة الطوب، وتشاجرا مع أحد أبناء المنطقة، وسدداً له طعنات أودت بحياته، فقام الموجودون بالقبض عليهما وتسليمهما للشرطة، بيد أن ذوي القتيل تجمهروا وهاجموا قسم الشرطة وفضوا إقفال الحراسة وقتلوهما واشعلوا فيهما النار.

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وتحركت الشرطة حسب صحيفة الصيحة، وأوقفت أحد المهاجمين، واتخذت شرطة المنطقة، إجراءات تحت طائلة القتل العمد في مواجهة المتهمين، وأخضعت الموقوف للتحقيقات في محاولة للقبض على كل المتهمين بالاعتداء على قسم الشرطة وقتل الشابين داخل الحراسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)