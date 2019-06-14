وأفادت صحيفة "أحوال" أن حكما بالسجن لمدة 11 شهرا و20 يوما، صدر بحق الصحفي يافوز سليم ديميراج، وهو كاتب عمود في صحيفة "ينيزاك" الوطنية التركية، لإهانته الرئيس التركي.
ونقل ديميراج إلى المستشفى في 11 مايو الماضي بعد أن هاجمته مجموعة من 6 أو 6 أشخاص بمضارب "بيسبول" خارج منزله في أنقرة، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني.
وكان الضحية الثالثة لموجة من الاعتداءات التي استهدفت 4 صحفيين في مايو الماضي، علما أنه كان من معتادي انتقاد سياسات أردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسابيع من تعرضه لضرب مبرح.. السجن عاما لصحفي تركي معارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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