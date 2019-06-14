بعد أسابيع من تعرضه لضرب مبرح.. السجن عاما لصحفي تركي معارض

قضت محكمة تركية بحبس صحفي لمدة تقترب من عام بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان، بعد أسابيع من تعرضه لضرب مبرح من قبل مجهولين بمضارب "بيسبول"، وفقما ذكر وسائل إعلام محلية.

وأفادت صحيفة "أحوال" أن حكما بالسجن لمدة 11 شهرا و20 يوما، صدر بحق الصحفي يافوز سليم ديميراج، وهو كاتب عمود في صحيفة "ينيزاك" الوطنية التركية، لإهانته الرئيس التركي.

ونقل ديميراج إلى المستشفى في 11 مايو الماضي بعد أن هاجمته مجموعة من 6 أو 6 أشخاص بمضارب "بيسبول" خارج منزله في أنقرة، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني.

وكان الضحية الثالثة لموجة من الاعتداءات التي استهدفت 4 صحفيين في مايو الماضي، علما أنه كان من معتادي انتقاد سياسات أردوغان.