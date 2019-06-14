ما تمسحوا يا بشر.. بقلم حواء رحمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زمان لما كنا تلاميذ في المدرسة كان في أي فصل هنالك مجموعة من الحاقدين والفاشلين اذا ظهرت نتائج الامتحانات بصفقوا للعشرة الاوائل بدون نفس، واحتمال نهاية اليوم يعملوا ليهم شرك بره المدرسة عشان يدقوهم ( حسادة ساكت كدا ) لذلك في اغلب الاحيان عندما يتم توزيع النتائج تجد الاول والثاني والثالث بدري انسحبوا وشالوا نتائجهم وعلى البيت عديل، حتى لا يتعرضوا الى تحرش تلك المجموعة اعداء النجاح، كما أن هناك متخصص في مسح (السبورة) ذلك التلميذ يتربص بالمتفوقين اصحاب المواهب الذين يجيدون فن الرسم والخط العربي وغيرها من المهارات، يجتهدون للحصول على التباشير من بقايا الحصص حتى يقوموا في نهاية اليوم بالرسم والكتابة ، كمتنفس لهم، وما أن يذهبوا الى حال سبيلهم حتى يتسلل ذلك التلميذ الغيور الشرير، ويبدأ بمسح ما كُتب او رُسم على السبورة ولا يترك له اثراَ.

ما قام به البعض من حملات مسح للحوائط قبالة القيادة العامة ومحيطها من رسومات وشعارات خطها الثوار مهروها بدمائهم ، أمر غير اخلاقي ولا يمت للروح الوطنية بشيء ، لان من يمسح الحق والحقيقة لا يمكن أن يكون عادلاً وقائداً لوطن لبر الأمان، فأن الابداعات التي كانت تعبر عن روح الثورة والدعوة لوطن يسع الجميع كانت تمثل السودانيين جميعاً بمختلف اطيافهم وتوجهاتهم، لم تكن تلك الشعارات صدفة او هتافاً عابراً، بل كانت حلماً ما زال حياً.

في الدول المتقدمة مازالوا يحتفظون بآثار وبقايا الثورة حتى الذين ثاروا ضد غيرهم لم يمسحوا آثار تلك المعارك الشريفة التي كانت تنادي بكرامة وحرية الانسان، كانوا مازالوا يحترمون الخصم ولو اجهز بالسيف على اعناقهم، فما بالكم بثورة سلمية لم يقتل فيها الثوار طيراً حائماً في السماء ناهيك عن بشر، لماذا تمسحون صورهم وتسكتون اصواتهم واثار اقدامهم ورائحة دمائهم الذكية، لماذ تخافون من بقاياهم التي لا تؤذيكم في شيء، الهذا الحد مرعوبين من الثورة ومن قام بها..؟

أن الخصم الذي يخاف من ظل خصمه، ليس جديراً بالمنافسة او المنازلة لأنه يهزم نفسه في يوم ما، لانه سيفلس حينها عندما لا يجد من يصارعه ، لقد اصبح الثوار كابوساً يلاحق المجلس العسكري، ولدرجة انه لا يقوى حتى على التحديق في بقايا اقدام الثوار بمقر الاعتصام، لا يتحملون سماع اصواتهم بالرغم من تفريقهم بالرصاص الحي الى داخل الاحياء، ستظل لعنة ارواح الشهداء تلاحق كل من شارك في فض الاعتصام بالقوة وستشل تلك الأيدي التي قتلت الارواح الطاهرة في شهر رمضان، اذا مسحتم الرسومات وازلتم المتاريس وكل ما يتعلق بذاكرة القيادة العامة لن تستطيعوا مسح الثورة من اذهان الشرفاء ستظل معلقة بالعقل الباطن، فبالله عليكم (ما تمسحوا ياخ).