مات البشير.. عاش البرهان !!.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أخجلوا يا اخي.. تلتين سنة تاكلوا في عرق الشعب وتشاركوا في مسرحيات الخداع المكشوفة والمفضوحة والمقززة لإعطاء النظام البائد ورئيسه المخلوع شرعية ديمقراطية مزيفة، تؤدون دور عرائس المسرح التي تأتمر بأمر محركها بخيوط يشدها ويرخيها من وراء ستار فترقصون وتتراقصون وتنثنون وتنحنون لتحصلوا على نصيبكم من عرق الشعب ودمه المسفوك!!

* بل إن عرائس المسرح أشرف وأفضل منكم، فتحريككم وترقيصكم لم يكن يحصل من وراء الكواليس كما يحدث لعرائس المسرح، بل عيانا بيانا أمام المشاهدين.. وكان منظركم وأنتم تتحركون وتركعون وتقبلون الأيادي التي تحرككم بالخيوط التي يراها الجميع يثير الشفقة والرياء والاستفراغ.. والتساؤل: (الناس ديل ما عندهم ذرة كرامة ولا رجولة تحميهم من المذلة والانحطاط والعبط ده؟).. وتأتيك الإجابة بسرعة البرق: (ألم تسمع يا اخونا بالقول المشهور: إذا لم تستح فاصنع ما شئت).. هؤلاء لا يستحون فلا يتورعون عن الرقيص وأداء أدوار الخلاعة ويركعون وينحنون ويستجيبون لكل ما يطلب منهم بدون أن يطرف لهم جفن حياء أو خجل!!

* والأعجب من ذلك أن الذي يقوم بترقيصهم يصعد بدوره إلى المسرح عندما يفرغ منهم، ليؤدي هو الآخر فاصلا من الرقص الخليع يختم به مسرحية الخلاعة والمجون وسط صيحات المنافقين المترهلين المتكورين من الأمام والخلف أصحاب اللحى الزائفة: (الله أكبر الله أكبر).. (هي لله هي لله).. ولا يدري أحد ما عن ماذا يتحدثون وبأي شيء يتصدقون.. الرقصة أم الفنسة أم العضة التي تسبق وتعقب هذا المجون.. أم الصدقة التي يظنون أنهم يخدعون بها الله والناس؟!

* نفس هؤلاء الراقصين، كبارهم وصغارهم تدثروا بأزياء ما قبل الرقص كما تفعل الراقصة قبل أن يحين دورها على مسرح الكباريه فتخلع ما ترتدي لتحل محله بدلة الرقص، واجتمعوا في إحدى الصالات لينتقدوا إقصاء الشعب لهم من المشهد الذي ظلوا يحتكرونه طيلة ثلاثين عاما كاملة ولم يفعلوا به شيئا سوى التدمير والنهب وأداء دور الراقصة.. ويلتمسون من سادتهم الجدد السماح لهم بخلع ما يرتدونه من بدل وربطات عنق وجلاليب وعمائم كبيرة بيضاء يظنون أنهم يخفون بها عوراتهم المكشوفة، والظهور ببدل الرقص التي يرتدونها في الأسفل.. لتقديم فاصل مجون يظهرون به مواهبهم ومفاتنهم التي لم تعد تغري أحدا لكثرة الاستهلاك وانتهاء الصلاحية.. عسى ولعل أن يرق لهم قلب السادة الجدد ويسمحون لهم بمواصلة الرقيص والمشاركة في حفلات التهليل وتقديم الصدقات الزائفة والتصفيق للراقص الكبير عندما يشتهي وصلة رقص تُخرجه من عالم التدين المظهري الذي يخنقه إلى عالم المجون الفسيح الذي يعشقه!!

لا أخفي عليكم أنني أحسنت بهم الظن بادئ ذي بدء، واعتقدت أنهم سيعتذرون للشعب عن جرائمهم ومفاسدهم وانتهاكهم لحقوقه والمشاركة في مسرحيات خداعه وتدمير البلاد وإهدار مواردها وكرامتها والإساءة لسمعتها في الداخل والخارج.. أو على الأقل سيُظهرون بعض الندم والأسف على ماضيهم الكالح إن لم يكونوا راغبين في الاعتذار عزةً بالإثم أو خوفاً من العقاب أو استجابةً لبوادر خجل ظهرت عليهم بعد أن فاتتهم المشاركة في الثورة المجيدة، وظلوا حتى اللحظة الأخيرة يتهافتون على موائد النظام البائد وينحنون للمخلوع ليفعل بهم ما يريد ويشاركونه حفلات الرقص والمجون.. إلا أنهم بصراحة فاجأوني بالتسمك بمبادئهم التي لا تتغير ولا تتبدل في ممارسة الرقص والخلاعة والمجون.. وأثبتوا لي صحة القول الشائع: (تموت الراقصة ووسطها بيلعب).. فهنيئا لهم على هذا الصمود العظيم، واللعب الذي لا يتوقف حتى في لحظة الموت!!

وليس أقل من هؤلاء في الصمود على المبادئ وهز الوسط.. أولئك الذين يعشقون هز القلم وترقيصه وتسخيره (وما خفي أعظم) لتأليه الحاكم أيا كان.. من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فما دام هو الذي يحكم والذي يمنح ويمنع، فإنهم على الدرب سائرون ولأقلامهم يهزون على طريقة (إنت الحاكم وإنت الرئيس.. واصل كفاحك خليك حريص).. وما أن يسقط هذا الحريص حتى يرقص القلم المصون لمن يُسقطه ويجلس على كرسيه.. وهكذا تمضي بهم الحياة ثبوتا على المبدأ العظيم (رؤوس بتعدّي ما تهتموا للأيام.. مات البشير، عاش البرهان).. والرقاص ربى عيالو !!!!