تلفزيون السودان سقط في الاختبار.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ نعم سقط تلفزيون السودان في اختبار المهنيه حيث فشل في متابعه احداث البلاد .

@ غالب اهل السودان ظلوا يتابعوا الاحداث من خلال قنوات الحدث والجزيره مباشر ولندن وغير ذلك من القنوات .

@ تلفزيون السودان تحول لنشره حكوميه حاشده بالملل و مليئه بالرتابه .

@ ل (48) ساعه ظل التلفزيون القومي يروج لشخص قال انه رئيس الحراك الشعبي او نحو ذلك يتحدث عن المتاريس واغلاق الشوارع في وقت ظلت فيه كاميرا التلفزيون تؤكد ان الشوارع مفتوحه ويشيد بقوات الدعم السريع التي يقول انها قامت بالازاله !!

@ التلفزيون بات يزعم الشي وضده عبر وجوه تلفزيونيه لم نشاهدها من قبل .

@ التلفزيون الذي كان يستضيف كبار الصحفيين وقادة الرأي بات متاحاً لطالبي الشهره و قبيلة الانتهازيين .

@ الكل هرع للتلفاز والكل بات خبير استراتيجي !!

@ من يقول للتلفزيون ان تعبير (خبير استراتيجي) لا تعني مفصولي جهاز الامن .

@ باجهزه الامن من عمل مخزني سلاح وهناك من عمل بالشئون الماليه او الاداريه او القسم الفني .

@ ليس كل معاشي امني خبير استراتيجي يا هؤلاء فاريحونا من هذا الغثاء و كفوا عنا تلك السطحيه التي تحكي عن اجنده حزبيه .

⬇ مفوضية حقوق الانسان التي لم نسمع بها ومئات القتلى تُزهق ارواحهم اطلت علينا فجأه بموضوع المتاريس !!

@ عجباً لمفوضيه ترى ان المتاريس انتهاك لحقوق الانسان اما القتل والسحل والقذف في النيل فتلك مخالفات بسيطه !!

⬇ الخط الاعلامي الرسمي معاد جداً لقوى الحريه والاعلان .

@ ما يبثه التلفزيون (الرسمي) يعني عملياً رفض رفض المجلس العسكري للمبادره الاثيوبيه .

@ العسكري وضع(المتاريس) امام مبادرة ابي احمد ووءدها في مهدها .

@ اغتيال المبادره يعني عملياً توتير الاجواء بين الخرطوم واديس .

@ العسكري خسر صديقاً استراتيجياً لتكسبه قوي الحريه .

@ كل من تابع لقاء ابي احمد مع قوي الحريه لاحظ تلك الحميميه بين الرجل وقوى الحريه تلك الحميميه التي تجاوزت الاعراف الدبلوماسيه .

@ لقاء ابي احمد بالبرهان كان فاتراً مع ملاحظه ان البرهان لم يكن في استقبال الرجل بالمطار ولافي وداعه .

⬇ كيان عشوائي جديد ظهر في الاعلام ويحاول ان يلعب دوراً سياسياً لا يملك مقوماته .

@ من يدعون انهم (ادارة اهليه) يظنون في اهل السودان الغباء وفقدان الذاكره .

@ بصموا بالعشره على ترشيح المخلوع ل (2020) وعادوا ليدعوا انهم ثوار والان باتوا مع العسكري !!

@ مثل هؤلاء لا ينبغي ان تفتح لهم المنابر فنشر سموم الجهل وافات الانتهازيه مزعج و مضر .

⬇ برطم الذي نشهد له بالمواقف البطوليه في وجه نظام المخلوع ماله يبصق على تاريخه ويقف في ذات الخندق مع فلول الانقاذ وسدنتها !!

@ صحيح ان قوى الحريه اخطأت في رفض انضمام برطم وجماعته من اعضاء برلمان البشير لكن ذلك ليس مبرراً لمعادة الثوره والوقوف في صحف اعداءها يا برطم .