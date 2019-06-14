شاب يقتل خطيبته العشرينية لهذا السبب …

الخليج 365:

لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها علي يد خطيبها في خلاف حول رفضها إتمام مراسم زواجهما لظروف أسرية ما دفعه للتسلل في الساعات الأولى من الصباح إلى منزلها شمال بحري وقد حاول الانتحار بتسديد طعنة لنفسه ، وبحسب مصادر أن نقاشا دار بين الفتاة وخطيبها الذي احضر مستلزمات الزواج وأصر على إتمام مراسم زواجهما بيد أن الفتاة اعترضت ورفضت بسبب وفاة والدتها قبل عدة أشهر وعندها احتدم النقاش بينهما ما جعلها تقوم بفسخ الخطوبة وإلغاء الزواج، ما اوغر في صدره وجعله يقرر إنهاء حياتها وحياته وقام بتسديد طعنات لها ومحاولة انهاء حياته بتسديد طعنة لنفسه وعند حضور والد الفتاة من الصلاة وجد ابنته غارقة في دمائها وحاول اسعافها أنها توفت متأثرة باصاباتها، وتم إبلاغ الشرطة التي هبت إلى مسرح الجريمة واتخذت الإجراءات الفنية اللازمة، وإحالة الجثة للمشرحة ودونت بلاغ بالقتل العمد وتوقيف المتهم على ذمة البلاغ بعد اسعافه لتلقي العلاج ومباشرة التحريات لمعرفة أسباب وملابسات وقوع الجريمة.