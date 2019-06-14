رئيس هيئة الأركان يقر بوجود حالة استقطاب حادة داخل المؤسسة العسكرية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أقرت القوات المسلحة لأول مرة وعلى نحو مفاجئ بوجود حالة استقطاب حاد تتجاذب المؤسسة العسكرية لتوظيفها لخدمة أجندة محددة، وقطعت بأنها لن تسمح باستقطاب الجيش.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب حسب صحيفة الإنتباهة أمس، إن القوات المسلحة تعرضت لحرب إعلامية موجهة حاولت النيل منها، لكنها لم تحقق أهدافها، وقال إن التعقيدات في المشهد السياسي والانعكاسات الإقليمية والدولية، تجعل من حدوث المحاولات “الانقلابية” أمراً متوقعاً.
ونوه إلى أن ما حدث لا يعدو كونه مغامرات محدودة، قاطعاً بأن عهد الانقلابات العسكرية ولى ومضى، وقال إن ما رشح في الأيام الماضية تحرك لم يرتقِ لمحاولة انقلابية.
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