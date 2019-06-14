اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هبوط مفاجئ تشهده بورصات خليجية بعد تصاعد التوترات في الخليج

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تراجعت البورصات الخليجية الرئيسية، الخميس، من جراء تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عُمان.
واستهل مؤشر البورصة التداولات بانخفاض، وسجل تراجعا بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، نسبته 0.83%، إلى 9009.23 نقطة.
كذلك تراجع مؤشرا بورصة دبي وأبو ظبي، وهبط مؤشر دبي بنسبة 1.14%، إلى 2633.57 نقطة، فيما نزل مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.66%، إلى 4957.78 نقطة، أما بورصة مسقط فقد تراجعت بنسبة 0.76%، إلى 3932.07 نقطة.
وجاء الهبوط بعد تعرض ناقلتي نفط اليوم الخميس لانفجارين في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران، ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من تعرض ناقلات نفط بالقرب من إمارة الفجيرة، التي تعد أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، لهجمات تخريبية.

وطن سرب

المادة السابقةمحمد ضياء الدين: الحرية والتغيير لم تتحدث عن طرد الدعم السريع من الخرطوم
المقالة القادمةرئيس هيئة الأركان يقر بوجود حالة استقطاب حادة داخل المؤسسة العسكرية
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط مفاجئ تشهده بورصات خليجية بعد تصاعد التوترات في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا