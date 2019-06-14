(هيومن رايتس) تدعو لإرجاع الإنترنت بالسودان فوراً

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أمس إن قطع السودان المستمر للوصول إلى الإنترنت هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ويجب إيقافه فوراً.

وقالت المنظمة إن على السلطات إعادة الوصول إلى الإنترنت على الفور لجهة أن الأمر مهم للاتصالات الطارئة، بما فيها المعلومات من مقدمي الرعاية الصحية، وللوصول إلى المعلومات الأساسية الأخرى في أوقات الأزمات.

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وقالت مديرة برنامج الطوارئ بالإنابة في هيومن رايتس ووتش بريكانكا موتابارثي حسب صحيفة الإنتباهة: “إذا كان المجلس العسكري الانتقالي يعتزم فعلاً استعادة السلام والحفاظ على حسن النية مع قادة المعارضة المدنية، فعليه إيقاف هذا القطع الخطير للإنترنت، الذي يعرض المزيد من الأرواح للخطر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)