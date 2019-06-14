“العسكري” يطلب العودة للتفاوض خلال 24 ساعة و”الحرية والتغيير” يرفض وتطالب بنقله إلى إثيوبيا

التاريخ: 14-يونيو-2019
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كشف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي أن قوى الحرية والتغيير رفضت طلباً للمجلس العسكري عبر الوسيط الأثيوبي للعودة لطاولة التفاوض خلال (24) ساعة، وطالبت بنقل التفاوض إلى أديس أبابا وهو ما رفضه (العسكري).
ونبه كباشي حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أنهم كرروا مطالبتهم للعودة للتفاوض خلال (24) ساعة قادمة، وقد أبلغوا الوساطة الإفريقية بالأمر وفي انتظار رد (الحرية والتغيير).
ووجه انتقادات حادة لـ(الحرية والتغيير) محملاً إياها مسؤولية فشل المفاوضات لأسباب عديدة منها عدم استنادها إلى مرجعية قيادية موحدة، وأنها ليست على قلب رجل واحد بحسب قوله، غير أنه عاد وأكد أنه متفائل بحدوث اختراق يجنب البلاد الانزلاق نحو الهاوية، ورفض كباشي أية شروط تتعلق بالأمن معتباراً الأمر شأناً يخضع للتقديرات العسكرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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