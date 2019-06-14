كباشي: إعلان نتيجة التحقيق في حادثة فض الاعتصام غداً

التاريخ: 14-يونيو-2019
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أعلن المجلس العسكري نتائج التحقيق في حادثة فض الاعتصام من أمام محيط القيادة العامة للجيش غداً السبت، في وقت أكد فيه تحمله المسؤولية كاملة عما جرى من أحداث فض الاعتصام وتقديم كافة المتورطين إلى العدالة.
وجزم المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي حسب صحيفة الإنتباهة، بعدم صدور توجيهات من قيادة المجلس بفض الاعتصام مبيناً أن التوجيه كان بفض منطقة (كولمبيا) غير أن قيادات العملية انحرفت عن تنفيذ الخطة التي قال أن المجلس بكامل هيئته صادق عليها في حضور رئيس القضاء والنائب العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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