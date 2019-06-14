هجمات بحر عُمان.. حديث جديد عن الطوربيد و"أشياء طائرة"

وكانت الشركة المشغلة للناقلة "كوكوكا كاريدغس"، وهي سفينة يابانية تم انتشال طاقمها بعد حدوث انفجار، قالت إن هجوما استهدفها يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.
لكن رئيس الشركة أدلى بتصريحات جديدة، الجمعة، استبعد فيها تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد، قائلا إنها تضررت من "أشياء طائرة".
وتأتي تصريحات رئيس الشركة المشغلة للناقلة بعد ساعات من نشر الجيش الأميركي تسجيلا مصورا، يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، بيل أوربان، في بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)".
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الشركة المشغلة للناقلة اليابانية إن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية للهجوم.
وكانت ناقلتا نفط تعرضتا، الخميس، لهجمات في بحر عُمان، قرب مدخل مضيق هرمز، في حادث دفع أسعار النفط للارتفاع، وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة التي ألقت بمسؤولية الهجمات على طهران.
وكان طاقم فرنت ألتير النرويجية غادر السفينة في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر إلى لغم ممغنط، فيما استعرت النيران في الناقلة.
وقال الأسطول الخامس الأميركي إنه ساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة.
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