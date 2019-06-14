العسكري :احباط أكثر من انقلاب في الفترة السابقة وتم إحباطه

قال المجلس العسكري في السودان إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة وتم إحباطه وأن هناك مجموعتان مختلفتان قيد التحفظ الآن.

طبقا عن “رويترز” عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الخميس تأكيده أن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها.

وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، قال اليوم إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائج التحقيق يوم السبت المقبل.

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وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، أنه تم اعتقال ضباط فيما يتصل بفض الاعتصام. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وفي السياق نفسه، أعرب المجلس العسكري الانتقالي عن رفضه لإجراء تحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام المناهض له في العاصمة الخرطوم، الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي،اول أمس الأربعاء، في مقابلة مع جريدة “الانتباهة” السودانية، “المجلس العسكري لن يقبل بلجنة تحقيق دولية لأن هذا يمس سيادة البلد، ولأننا نملك جهات قضائية نزيهة ومستقلة وقادرة على تقصي الحقائق”، مؤكدا “إذا طرح علينا سنرفضه ولن نتحاور حوله”.

وعن مطالب قوى الحرية والتغيير بإعادة تشغيل خدمة الإنترنت، قال كباشي، “اشترطت قوى الحرية والتغيير إرجاع الإنترنت، وكان ردنا أننا أعدنا خدمه الإنترنت الخاصة بالخدمات، ولكن الجزء الخاص بالتواصل الاجتماعي مربوط بالأمن، ونحن لا نقبل الحديث عنه ولدينا تقديرات، ونحن الجهة الوحيدة التي تتحدث عن الأمن”.