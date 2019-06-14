الصادق المهدي "الغضب ليس علاجاً"

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن “الشارع غاضب من طريقة فض الاعتصام” وأضاف: “ولكن الغضب ليس علاجاً”، مشدداً على أن خطوات التحقيق بما جرى في ساحة الاعتصام لا بد أن تكون مقنعة، وقال المهدي حسب صحيفة السوداني ، “نحن على استعداد لتجاوز الفجوة مع المجلس العسكري، لأن البديل هو الخراب”، وقال إنه ستكون هناك خطوات نحو الوفاق.

ودعا إلى ضرورة التنسيق بين الوساطات الدولية والمحلية بالبلاد، وتابع: “لا بد من إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الأحكام بحقهم”.