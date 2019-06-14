ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14 يونيو 2019م

السوداني:

(العسكري): أحبطنا محاولتين انقلابيتين لعناصر من النظام السابق وقوى الحرية

نيابة الفساد تكمل تحرياتها مع البشير

زيادة في تكلفة الحج والاثنين موعداً لبدء التقديم

تأجيل بداية العام الدراسي بالخرطوم

الكباشي: لن نسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات

العسكري: طلبنا من الوسيط الإثيوبي الدعوة للتفاوض خلال 24 ساعة

الجيش: التحركات الأخيرة لم تصل لمرحلة المحاولة الانقلابية

النيابة تستجوب متهمين من الأمن بقتل معلم خشم القربة

الإنتباهة:

النيابة تتهم البشير بالثراء الحرام

كباشي: إحباط محاولتي انقلاب من النظام البائد وفصيل بـ(الحرية والتغيير)

(العسكري) يدعو لاستئناف المفاوضات ويرفض نقلها إلى أديس أبابا

كباشي: إعلان نتيجة التحقيق في حادثة فض الاعتصام غداً

التربية: الثلاثون من يونيو بداية العام الدراسي

رئيس الأركان: حالة استقطاب حادة تتجاذب المؤسسة العسكرية

فصل عاملين وموظفين استجابوا للعصيان ومحامون يحتجون

توجيه تهم الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي للبشير

الحرية والتغيير: لم نتحدث عن طرد (الدعم السريع) من العاصمة

التحفظ على (19) ضابطاً حاولوا الانقلاب على (العسكري)

مبعوث الاتحاد الإفريقي: تقدم كبير في المفاوضات بين الأطراف السودانية

الصيحة:

المجلس العسكري: سنكشف تقرير لجنة (فض الاعتصام) غداً

القوات المسلحة تكشف ملابسات العملية الانقلابية

(143) ألف جنيه للحج جواً و(123) ألفاً بحراً و(32) ألف فرصة للسودانيين

تربية الخرطوم تأجيل بداية العام الدراسي إلى 30 يونيو

المجهر:

المجلس العسكري يرفض نقل المفاوضات إلى إثيوبيا ويكشف أسباب إبعاد (عرمان)

النيابة تتهم (البشير) رسمياً بحيازة مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي

الخرطوم يؤجل بداية العام الدراسي لمدة أسبوعين

وزارة الصحة تعلن تشغيل مستشفى العيون يوم الأحد المقبل

التقديم للحج يوم (الاثنين) المقبل والتكلفة المالية تتجاوز (140) ألف جنيه

رئيس الأركان: ما حدث أمس الأول لا يرقي لمرحلة الانقلاب

(البرهان) يؤكد انفتاحهم على الدور الأمريكي للوصول إلى تسوية سياسية