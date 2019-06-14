الإمارات وراستهداف ناقلتي النفط بخليج عُمان واعترافات خطيرة يكشفها ضابط بجهاز الأمن!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال حساب شهير بتسريباته السياسة على موقع التواصل تويتر، أن الإمارات هي من تقف وراء استهداف ناقلتي النفط اليوم، الخميس، في خليج عُمان بهدف إرغام إيران على التفاوض مع أمريكا حتى يفوز ترامب في الانتخابات المقبلة.

حساب “بدون ظل” ـ الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ ويتابعه أكثر من 200 ألف شخص على تويتر، قال إن الجهاز الأمني الإماراتي يقف خلف استهداف السفن التي استهدفت اليوم للمرة الثانية. وأرجع سبب ذلك في تغريدته التي رصدتها (وطن) إلى إرغام إيران على التفاوض مع أمريكا حتى يكسب الرئيس ترامب الانتخابات القادمة.

ولفت الحساب إلى أنه في حالة رفض إيران فسيكون هناك المزيد من العمليات الإرهابية للاستمرار في الضغط والموافقة على قبول التفاوض.

وطن سرب