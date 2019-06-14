قوى خفية تسعى إلى دفع أمريكا لشن حرب على إيران وسد الطريق للوساطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حادث الناقلتين «فرانت ألتير» النرويجية، و«كوكوكا كاريدجيس» اليابانية، الذي وقع في مضيق هرمز صباح أمس، وأصيبت فيه الأولى باشتعال حريق على سطحها، والثانية باصابة مباشرة في هيكلها، يفتح الباب على مصراعيه لزيادة حدة التوتر الإقليمي في الخليج، كما إنه في الوقت نفسه يقدم فرصة لمحاولة احتواء التوتر وإضفاء حالة من الهدوء الإقليمي لمصلحة المنطقة والعالم.

الحادث يؤكد أن وجود الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج قد فشل في تأمين الملاحة، وأن الأطراف التي تريد زيادة حدة التوتر تستطيع بطرق مختلفة محاولة الزج بالمنطقة إلى أتون حرب تمتد من اليمن على البحر الأحمر إلى إيران على الجانب الشرقي من الخليج. كل ما استطاع الأسطول الخامس القيام به أمس هو المساعدة في إجلاء بحارة إحدى الناقلتين، حيث قامت المدمرة (يو إس إس بينبريدج) بعملية الإغاثة. وقالت إيران إنها شاركت أيضاً في عمليات الإنقاذ كما شاركت بعض السفن التي كانت قريبة من موقع الحادث.

الأهم من التداعيات التجارية للحادث هو التداعيات الأمنية والاستراتيجية المحتملة في ظل تصاعد التوتر الذي صنعته الولايات المتحدة ضد إيران، منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإنسحاب من الإتفاق النووي معها، وفرض عقوبات مميتة ضدها تتضمن وقف صادراتها النفطية، وفرض عقوبات على الدول التي تتاجر معها. هذا التصاعد في التوتر تغذيه بعض الأطراف الإقليمية، خصوصا السعودية وإسرائيل، وتسعى بكل الطرق إلى زيادة حدته. الآن تحاول هذه الأطراف، دفع الولايات المتحدة إلى شن عدوان على إيران، بزعم أنها تسببت في الحادث، وذلك على الرغم من عدم وجود أي دليل يفيد بتورط إيران في مثل هذا العمل أو في الحادث الذي وقع في الشهر الماضي.

إيران قالت بوضوح إنها مع تأمين الملاحة التجارية في الخليج، ودعت إلى حوار إقليمي جاد للإتفاق على قواعد لتأمين حركة الملاحة. لكن الأطراف التي لها مصلحة في شن عدوان على إيران لن تتوقف عن إثارة الإتهامات ضدها بأنها هي التي تقف وراء مثل هذه الأحداث.

الغريب أن الحادث وقع بينما كان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يجتمع في طهران مع القيادات الإيرانية لبحث كيفية تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بموافقة من الرئيس الأمريكي دونالد طرامب الذي التقى آبي في اليابان قبل اسبوع، وبحث معه مسألة واردات اليابان من النفط الإيراني. ولا شك في أن هذه الحادث ربما يكون محاولة من جانب أطراف في مصلحتها إيضا إفساد الوساطة اليابانية بغرض إشعال المزيد من التوتر بين واشنطن وطهران، وقطع الطريق على أي محاولة للتعقل والتهدئة.

السعودية تتهم ضمناً إيران والحوثيين وتعتبر حادث تفجير الناقلتين في بحر عُمان «تصعيدا كبيرا»

وقد سارعت السعودية بتوجيه اتهامات إلى حلفاء إيران في اليمن، ووصف المتحدث باسم ما يسمى «قوات التحالف العربي» حادث الإعتداء على الناقلتين بأنه «تصعيد كبير» للتوتر في الخليج، ومع أن المتحدث لم يوجه اتهاماً مباشراً إلى إيران، فإنه قال أن الحادث يمكن ربطه بحادث اعتداء على ناقلتين سعوديتين في مضيق باب المندب وقع في يوليو من العام الماضي.

وقد شملت التداعيات السياسية عزم الولايات المتحدة طرح موضوع حادث الإعتداء على الناقلات للمناقشة في مجلس الأمن الدولي، وربما تنجح بالفعل في إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال ساعات. ومن المرجح في حال طرح الموضوع للمناقشة في مجلس الأمن أن تطلب روسيا والصين إجراء تحقيق دولي تشاركان فيه. وفي مثل هذا الحال ستنفتح بالضرورة ثلاثة ملفات كبيرة؛ الأول هو ملف انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران، وهو الإتفاق الذي شاركت فيه روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي، وما تبع ذلك من عقوبات إنفرادية فرضتها الولايات المتحدة على إيران، والإستفزازات العسكرية الأمريكية في الخليج.

الملف الثاني هو ملف الإعتداءات السعودية في اليمن، وضرورة وقف هذه الإعتداءات وإتاحة الفرصة لليمنيين أنفسهم بالتوصل إلى اتفاق للتسوية السياسية بدون تدخل من القوى الإقليمية صاحبة المصلحة في استمرار التوتر.

الملف الثالث هو ضرورة وجود إطار لضمان الأمن الإقليمي تشارك فيه بفاعلية أطراف المنطقة بدون استبعاد لأي طرف، وهو ما تطالب به إيران. وقد حذرت روسيا بالفعل من محاولات استخدام الحادث من أجل إلصاق تهمة الإعتداء بإيران والإدعاء بأنها هي المسؤولة عن الهجوم على الناقلتين. كما أدان الأمين العام للامم المتحدة الحادث، بدون توجيه اتهامات إلى أحد، وأعربت بريطانيا عن قلقها من التوتر في الممر الملاحي في الخليج والحاجة إلى ضمان أمن الملاحة التجارية في الخليج.

حادث الأمس هو الثاني الذي تتعرض له ناقلات نفطية في الخليج في غضون شهر تقريبا. الحادث الأول الذي ما يزال التحقيق فيه جاريا حتى الآن أصيبت فيه أربع ناقلات، وإن كانت شركات الشحن العالمية تشكك في الرواية، أما حادث الأمس فقد أظهرت الصور فعلا أن أحدى الناقلتين إشتعلت النيران على سطحها بينما أصيب هيكل الناقلة الأخرى من الخارج.

الآثار المباشرة للحادث تضمنت إرتفاعا حادا ومفاجئا في أسعار النفط، تجاوزت 4٪ لكنها تراجعت بعد ذلك لتستقر قرب نهاية المعاملات عند 2٪ تقريباً. سوق النفط مضطربة بشكل عام هذه الأيام بسبب المخاوف على النمو من تأثير الحرب التجارية وضعف معدلات النمو وزيادة المعروض من الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم. لكن شركات التأمين على السفن وشركات الشحن البحري تدرس فرض زيادات جديدة على رسوم الشحن والتأمين للسفن وناقلات النفط التي تمر من الخليج. وذكر مارك غراي مؤسس شركة إم إن جي لحماية السفن أن الحادث يمثل تهديداً جديداً للملاحة في الخليج، وأن شركات التأمين لا بد أنها سترفع رسوم التأمين على الشحنات المارة من الخليج، مما سيؤدي إلي زيادة تكاليف الإستيراد، أو دفع المنتجين إلى منح خصومات للمشترين لتعويض هذه الزيادات في التكاليف. الحرب في اليمن، وانتشارها إلى المدن والمطارات السعودية، وإلى محطات النفط التابعة لشركة أرامكو، وحوادث الناقلات النفطية من شأنها أن تزيد حدة التوتر في الإقتصاد العالمي، سواء في اسواق تداول النفط والغاز أو أسهم الشركات ورسوم الشحن والتأمين، أو في توقعات النمو في ظل توقعات متزايدة بضعف النمو واحتمالات الكساد. العالم في حاجة ماسة إلى الهدوء،وليس إلى التوتر. وإذا استطاعت روسيا والصين أن تقدما من خلال مجلس الأمن إطارا للحوار العاقل بشأن الملفات الثلاثة التي أشرنا إليها، فربما يكون ذلك فرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية للصراع الراهن في الخليج.

القدس العربي