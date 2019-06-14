دولة قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل في الهجمات على ناقلتي النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أدانت دولة قطر الهجمات التي وقعت على ناقلات النفط في بحر عمان.

وقالت الخارجية القطرية إن الدوحة “تدين الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان “بغض النظر” عمن يقف وراءها”.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” حذرت دولة قطر من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككلّ، كما طالبت بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية.

وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا اليوم الخميس لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

دولة قطر تدين العملية التخريبية التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان بغض النظر عن هوية الفاعل، وحذرت من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككلّ، كما طالبت بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية. المادة السابقة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل على اسم دونالد ترامب! المقالة القادمة ترامب في موقف محرج بعد لقائه “الأمير تشارلز”

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