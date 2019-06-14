مستوطنة جديدة في الجولان المحتل على اسم دونالد ترامب!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قررت حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، المصادقة يوم الأحد المقبل، على إنشاء مستوطنة جديدة تطلق عليها “هضبة ترامب” في مرتفعات الجولان المحتل، وذلك عرفانا من الحكومة الإسرائيلية لاعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن “الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأحد المقبل على إنشاء تجمع سكاني جديد [هضبة ترامب] عرفانا من الحكومة الإسرائيلية لاعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان”.
وأضافت الهيئة بأن “جلسة الحكومة الإسرائيلية ستعقد بعد ظهر يوم الأحد في تجمع سيلا في مرتفعات الجولان، حيث سيصادقون على إقامة التجمع الجديد”.
ونقلت الهيئة صيغة مقترح القرار الذي قدمته سكرتارية الحكومة للوزراء، والذي جاء فيه “تقديرا لجهود الرئيس الأميركي الـ 45، الرئيس دونالد ترامب، من أجل دولة إسرائيل في مجموعة واسعة من المجالات، تعرب عن امتناننا للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تقرر الشروع في إنشاء تجمع جديد في الجولان يسمى: هضبة ترامب”.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آذار/مارس الماضي إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وقال ترامب في حينه في البيت الأبيض وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لقد جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة”.
ووصف نتنياهو في حينه الاعتراف بـ”التاريخي” وقال إن “مرتفعات الجولان ستظل إلى الأبد تحت السيطرة الإسرائيلية”، وقال “لن نتخلى عنها أبدا”.
كما أعلنت الحكومة السورية وقتها أن اعتراف واشنطن بضم الجولان لإسرائيل “اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي” سوريا.
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