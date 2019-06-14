الحرية والتغيير: لم نتحدث عن طرد (الدعم السريع) من العاصمة

التاريخ: 14-يونيو-2019
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قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين أنهم لم يتحدثوا عن طرد قوات الدعم السريع من العاصمة وإنما عدم عسكرة الشارع بالقوى الأمنية.
وأعلن محمد ضياء الدين وفقاً لمصدر ألا تراجع ولو عن حرف واحد مما تم الاتفاق عليه سابقاً مع المجلس العسكري، ولوح بأن لدى قوى الحرية والتغيير الكثير للقيام به في المرحلة القادمة إذا أصر المجلس العسكري على إقصائهم من المشهد، وأضاف قائلاً: (ما تم الاتفاق عليه لا يمكن الرجوع والنكوص عنه أبداً، ولا يمكن المساومة عليه).
ورفض محمد ضياء الدين حسب صحيفة الإنتباهة، الحديث في الوقت الراهن عن أي نقاش للعودة للتفاوض مع (العسكري) قبل تنفيذ الاشتراطات التي دفعت بها قوى الحرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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