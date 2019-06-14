التاريخ: 14-يونيو-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements أفصح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي عن محاولتين انقلابيتين تم إحباطهما من قبل مجموعتين الأولى من خمس ضباط والأخرى من (14) ضابطاً وجميعهم تم التحفظ عليهم، لافتاً حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن إحدى المحاولتين الفاشلتين كانت من قبل عناصر النظام البائد والأخرى بمشاركة جهة سياسية ضمن مكونات قوى الحرية والتغيير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (العسكري): أحبطنا محاولتين انقلابيتين لعناصر من النظام السابق وقوى الحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.