تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية قريبا بالتعاون مع حماقي وعمرو مصطفى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجأة قريبًا بالتعاون مع المطرب المصري محمد حماقي، ومواطنه الملحن عمرو مصطفى. وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أغنية جديدة لصيف الساحل قريبًا، من كلماتي ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي". يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للمطرب محمد حماقي، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية. وعلق آل الشيخ، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "منور المملكة يا حماقي"ـ

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