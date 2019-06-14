الفريق أول عبدالفتاح البرهان يؤكد انفتاح المجلس العسكري الانتقالي على دور أمريكي إيجابي في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، وفقًا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية السودانية.

وأضاف البيان إن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة السودانية، ومسار المفاوضات مع قوى الاحتجاجات.

وقال مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية، صديق عبدالله، إن اللقاء تميز بتبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري شرحًا حول ما تم في السودان بعد 11 إبريل، وحول مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية”.

وأوضح أن البرهان عبّر عن تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة، باعتبارها قوى عظمى تلعب دورًا إيجابيًّا يتطلع إليه الشعب السوداني، ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الأمام، لإحداث الاستقرار المنشود.

وأكد البرهان، وفقًا للمصدر، انفتاح المجلس على الدور الإيجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، للوصول إلى تسوية سياسية.

وفي سياق متصل أعرب المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، عن سعادته باختياره مبعوثًا للسودان، مشيرًا إلى سابق خبرته كدبلوماسي في التعامل مع السودان، مؤكدًا رغبة المجتمع الدولي في “دعم تطلع الشعب السوداني إلى حكومة مدنية”.