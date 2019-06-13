صافرة مصرية تدير القمة التونسية بين النجم والأفريقي بالدوري

كشفت لجنة تعيين الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، عن اسناد مهمة تحكيم القمة المنتظرة بين النجم الساحلي والإفريقي، للحكم الدولى المصرى محمد معروف.

ومن المقرر أن يصطدم نادي النجم بنظيره الإفريقي، ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري التونسي، يوم السبت المقبل.

ويسعى النجم للظفر ينقاط المباراة من أجل ضمان تأهله لدوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، بينما يتطلع الإفريقي لحسم بطاقة التأهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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ووعد رئيس نادي الأفريقي لاعبيه بمكافآت مالية، في حالة الفوز على النجم والتأهل للبطولة الأفريقية.

ويدخل النجم الساحلي اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث.

بينما يحتل الأفريقى المركز الخامس برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن اتحاد بن قردان صاحب المركز الرابع.