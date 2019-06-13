أمريكا تشيد بقرار المحكمة العليا في بوتسوانا بعدم تجريم علاقة المثليين

أشادت الولايات المتحدة بقرار المحكمة العليا في بوتسوانا بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية هذا الأسبوع، واصفة الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، وعبرت عن أملها في أن تحذو حذوها دول أخرى.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها "لحظة تاريخية في حماية حقوق الإنسان للجميع... مبروك للشجعان الذين عملوا من أجل الوصول إلى هذه النتيجة."

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق مؤخرا حملة لعدم تجريم المثلية الجنسية على الصعيد العالمي، حتى على الرغم من اتخاذه خطوات ضد المتحولين جنسيا في الداخل الأمريكي.

وأصبحت بوتسوانا أحدث دولة أفريقية لا تجرم العلاقات الجنسية المثلية، بعد أنجولا في يناير، وسيشيل في عام 2016، وموزمبيق في عام 2015، وساو تومي وبرينسيب وليسوتو في عام.2012، وقننت جنوب أفريقيا زواج المثليين في عام.2006