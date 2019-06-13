دي ليخت سيتقاضى راتب خيالي مع ناديه الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي الحالي مع ناديه الجديد خلال الموسم المقبل.وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن مبلغ 20 مليون يورو، سيكون هو الراتب الذي يعرضه باريس سان جيرمان الفرنسي على دي ليخت.
ويتناف الثلاث برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للظفر بخدمات المدافع الهولندي المتألق هذا الموسم.
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