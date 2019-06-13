المجلس العسكري: استجبنا لكثير من مطالب قوي الحرية والتغيير

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوي الحرية والتغيير، تفتقد القيادة أو مرجعية موحدة، موضحًا بنها تجد صعوبة في إنزال نقاط الاتفاق معنا لأنصارها.

وتحدث "كباشي" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، عن "مواقف إيجابية من قوى التغيير نقدرها ونرحب بها.. وقد استجبنا للكثير من مطالب قوى التغيير للعودة للتفاوض"، إلا أنه كشف أن المجلس رفض طلب من قوى التغيير بنقل التفاوض إلى أديس أبابا. وشدد قائلاً: "لن نخضع لأي ضغوطات داخلية أو خارجية أو ابتزاز سياسي".