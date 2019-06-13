كباشي: تمكنا من إفشال محاولتين انقلابيتين الفترة الماضية

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، "تمكنا من إفشال محاولتين إنقلابيتين خلال الفترة الماضية"، مؤكداً "التحفظ على مجموعتين من العسكريين حاولتا القيام بانقلابين، تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12شخصا".
وشدد "كباشي" في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، على أن "لا خلافات داخل المجلس العسكري.. بل يوجد أحيانا تباين في الآراء".
كما شدد على أن المجلس يسعى لمعالجة حالة الوهن الأمني والاقتصادي في البلاد.
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