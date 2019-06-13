قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه لن نقبل بأي لجنة تحقيق دولية ونحن دولة مستقلة ذات سيادة.
وأضاف "كباشي" خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن القوات المسلحة تعهدت أن ترتب الأمور وتعيد السلطة إلى الشعب، مشيرا إلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستعمل على نقل السلطة إلى حكومة مدنية لتؤسس ديمقراطية مستدامة كما ينشد الشعب، وجاء في البيان كذلك أن القوات المسلحة لا تطمع في الحكم.
ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة العصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر كباشي: نحن دولة مستقلة ولا نقبل بأي لجنة تحقيق دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.