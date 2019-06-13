المجلس العسكري: وسائل التواصل الاجتماعي تهدد أمن البلاد

قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تهديد أمني لسلامة البلاد، وأن هناك تصعيدا إعلاميا ضد الجيش تزامنًا مع استمرار الوساطة.
وأشار "كباشي" خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إلى أن القوات المسلحة السودانية تظل هي الضامن لأمن الوطن ومكتسباته والجهة الوحيدة المسؤولة عن أمن البلاد وشعبها وليس أي جهة أخرى.
ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
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