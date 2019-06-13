كباشي: مكان اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة مستفز للقوات المسلحة

قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن مكان اعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش كان يمثل استفزازا للقوات المسلحة.
وأشار "كباشي" خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إلى أن المجلس العسكري الانتقالي قرر تنظيف منطقة كولومبيا بعد أن صارت تشكل خطرا على أمن وسلامة السودانيين بدون المساس بموقع الاعتصام.
ونوه بأن قوى إعلان الحرية والتغيير تجد صعوبة في إنزال نقاط الاتفاق مع المجلس العسكري لأنصارها، مشيرا إلى أنها بمفردها لا تمثل الشعب السوداني بالكامل.
ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
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