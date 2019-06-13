كباشي: مستعدون لعودة المفاوضات غدا ونرفض نقلها إلى أديس أبابا

قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، إننا مستعدون للعودة إلى مائدة المفاوضات غدا. وأعلن "كباشي" رفض المجلس العسكري لاقتراح قوى الحرية والتغيير بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا. ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

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