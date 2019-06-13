"المجلس العسكري": إعلان نتائج التحقيق بشأن فض الاعتصام السبت المقبل

أكد الفريق ركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوادني ورئيس اللجنة السياسية، أنه هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم

وأعلن المجلس العسكري السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل أن السبت المقبل سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن فض الاعتصام في الخرطوم مشددا على أن ما يعرف بلجنة أطباء السودان هي هيئة غير مصرح لها وغير رسمية وما تنشره من معلومات يأتي من باب التحريض.

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ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.